«Известия» публикуют кадры прибытия первого судна в освобожденный порт Мариуполя

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал кадры прибытия первого судна в освобожденный и разминированный порт Мариуполя. Сухогруз РМ-3 типа «Славутич» зашел в акваторию в сопровождении противодиверсионных кораблей Вооруженных сил России 28 мая.

Судно прибыло в мариупольский порт из Ростова-на-Дону. По сути, 28 мая произошло открытие водной гавани освобожденного города для гражданских судов.

После трехмесячного простоя корабли могут безопасно швартоваться в порту. Это стало возможно благодаря работе по разминированию, проведенной российскими военными, Так, в фарватере военнослужащие обнаружили десять морских мин, которые установили бойцы ВСУ. Каждая такая мина несет в себе по 50 кг взрывчатки. Этого хватит, чтобы разорвать напополам небольшой корабль.

24 мая Минобороны РФ сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов.