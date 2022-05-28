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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по мишени в Белом море, сообщили 28 мая в Минобороны РФ.

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«Сегодня головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — сказали журналистам в ведомстве.

Отмечается, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Ракета успешно поразила цель на расстоянии около 1000 км.

Ранее, в марте, в ведомстве заявляли, что государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с надводного носителя могут завершиться в июне-июле этого года после итогового запуска в рамках этих испытаний. В случае успеха этот пуск может быть завершающим в рамках госиспытаний этого изделия с надводного носителя.

В феврале источники «Известий» в Министерстве обороны сообщили, что первым штатным носителем гиперзвуковой системы «Циркон» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», который должен пополнить Северный флот в декабре этого года.

24 декабря прошлого года президент Владимир Путин рассказал, что утром того же дня состоялся успешный залповый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», созданной КТРВ. По его словам, испытания прошли безупречно. Глава государства подчеркнул, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

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