В ФРГ предрекли разрушительные последствия в случае отказа от энергоресурсов РФ

В случае введения европейского эмбарго на поставки российских энергоресурсов ФРГ ждут крайне негативные последствия. Это следует из заявления представителей партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге, которые обратились к правительству Германии.

Как пишет 28 мая RT со ссылкой на документ под названием «Воспрепятствовать нефтяному и газовому эмбарго — защитить граждан и бизнес», Евросоюз среди прочего рассматривает возможность введения запрета на поставки энергоресурсов из России.

«Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», — говорится в обращении.

В то же время, по мнению депутатов, введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и ЕС может дать России повод ввести ответные меры и, например, прекратить экспорт природного газа в Германию.

«Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями», — уточняют они.

На этом фоне представители АдГ обращаются к правительству с призывом «отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС». Кроме того, они просят Берлин регулярно представлять бундестагу «всеобъемлющий отчёт о состоянии дел».

Евросоюз принял уже пять пакетов антироссийских санкций. Шестой согласовать страны ЕС не могут уже несколько недель из-за разногласий в вопросе нефтяного эмбарго.

6 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. Стране, уточнил он, потребуется минимум пять лет, а также деньги для перестройки на другой порядок и реорганизации заводов. Кроме того, по его словам, санкции эффективны только на бумаге.

Президент РФ Владимир Путин назвал планы ЕС отказаться от российских энергоресурсов самоубийством. Он напомнил, что в еврозоне уже рекордная инфляция и рост цен.