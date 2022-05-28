Источник рассказал об интересе силовиков к счетам Чубайса в Европе

Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего РФ бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сумма иностранной валюты на этих счетах может достигать нескольких миллиардов.

В интересах следствия источники не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

6 мая представитель предпринимателя Чубайса назвал причину поездки экс-чиновника в Израиль. По его словам, экс-спецпредставитель президента РФ приезжал в Израиль для обсуждения вопросов сотрудничества с вузами. Он также опроверг сообщения о том, что ранее Чубайс находился в Италии.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Чубайс находится за границей, в России он не работает. В тот же день в СМИ появились публикации о том, что экс-чиновник вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

До этого, 21 апреля, стало известно, что Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Спецпредставителем президента Чубайс был назначен 4 декабря 2020 года. До этого он 12 лет возглавлял «Роснано», где сначала был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. Также он руководил госкорпорациями «Роснанотех» и «Единая энергетическая система России».

В 1990-х годах Чубайс занимал высокие должности в правительстве, в том числе был первым вице-премьером, а также несколько месяцев руководил администрацией президента Бориса Ельцина.