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Сдельный совет: в РФ хотят отменить налог при продаже жилья для семей с детьми

Кого еще могут освободить от НДФЛ при реализации квартиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такую инициативу в правительство РФ и Минфин направили крупные риелторские компании (есть у «Известий»). Меру поддерживают и в Госдуме. Сейчас квартиры без уплаты НДФЛ можно продавать только после 3–5 лет владения, а это почва для разного рода спекуляций, предупреждают эксперты. Реализация инициативы улучшит положение и бизнеса, и граждан, уверены специалисты.

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Снизить бремя

Сегодня при продаже недвижимости граждане обязаны уплатить налог на доходы физлиц в размере 13% — если квартира находится в собственности менее трех лет. Речь о единственном жилье или доставшемся в наследство, напомнил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В большинстве остальных случаев НДФЛ можно не платить только спустя пять лет владения, добавил он.

Бизнес предложил отменить НДФЛ при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такое обращение федеральная компания «Этажи» направила в правительство РФ и Минфин. С копией письма ознакомились «Известия».

В документе говорится, что чаще всего семьи продают единственную квартиру для улучшения жилищных условий. А наследники нередко стараются в обход законодательства реализовать свою недвижимость с занижением суммы сделки (на сумму налога) и становятся жертвами мошенников.

Сдельный совет
семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что письмо пока не поступило в аппарат правительства. В Минфине обращение уже получили — предложения будут рассмотрены, сказали в пресс-службе ведомства. Также в министерстве отметили, что «с 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения имуществом при соблюдении определенных условий».

По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в частности, льгота предоставляется в случае покупки другого жилья в срок до 30 апреля следующего после продажи года, при этом новая квартира должна быть больше по площади проданной. А цена старой не может быть выше 50 млн рублей. Кроме того, налогоплательщик или члены его семьи не должны владеть более 50% другого жилья, превышающего по площади купленное, рассказал он.

— Инициатива носит социальный характер. Введение нормы поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия без дополнительных расходов на уплату налогов, — сказал Владимир Кошелев.

Сегодня необходимо исключить любые возможности махинаций с жильем и создать правовые условия, при которых граждане не будут соглашаться на распространенные схемы ухода от имущественного налога, чтобы сэкономить средства, подчеркнул эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Сдельный совет1
новая квартира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Инициатива продолжает госмеры поддержки семей с детьми, о необходимости этого решения участники рынка говорят уже несколько лет, добавила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

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Нет спекуляциям

Необходимость уплаты НДФЛ с продажи жилья давно стала почвой для разного рода спекуляций, заметила коммерческий директор Asterus Вера Стефан.

— Россияне готовы к рисковым сделкам, но в случае возникновения проблем требуют помощи у государства, — пояснила она. — Поэтому регулятору проще предотвратить подобные мошеннические схемы, убрав предмет спекуляции. Если это позволит уберечь граждан от потери денег, меру можно считать позитивной.

Инициатива поддержит вторичный рынок, считает ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич. Сегодня более 80% сделок с жильем альтернативные, когда семьи стремятся улучшить свои жилищные условия, пояснила она.

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рынок жилья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Мера направлена прежде всего на стимулирование вторичного рынка. Сейчас он в кризисе, так как ставки по ипотеке далеки от привлекательных: даже при снижении ключевой до 11% они останутся на уровне 12–14%, — согласна управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Требование закона об обязательной уплате подоходного налога при продаже недвижимости в течение 3–5 лет владения справедливо для инвесторов, отметили в Level Group. Но в отношении наследников и семейных пар, которые вынуждены менять жилье при рождении детей, такое требование затрудняет решение квартирного вопроса. Чтобы сэкономить и не платить налог, многие семьи вынуждены ждать и ютиться в маленьких квартирах, добавили в девелоперской компании.

Необходимость уплаты НДФЛ была продиктована ростом числа инвесторов, «прыгающих» из проекта в проект, увеличивая свои инвестиции, объяснила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Сдельный совет2
семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Но сейчас разница между ценой на нулевом цикле и при вводе объектов не дает прежнего объема прибыли, инвесторы уже не заинтересованы в этой схеме. Поэтому ограничения просто не выполняют ту задачу, ради которой вводились, — подчеркнула она.

Как правило, молодые семьи, приобретающие жилье в новостройках, обращаются к девелоперам повторно, чтобы купить квартиру с большей площадью, которая понадобится после рождения детей, сказал коммерческий директор Dars development Дмитрий Софронов. 90% семей приходится отложить вопрос расширения на пару лет из-за дополнительной нагрузки в виде оплаты налога за продажу квартиры, заключил он.

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