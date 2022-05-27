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Заморозки до –3 градусов прогнозируют в Иркутской области

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Синоптики прогнозируют заморозки на территории Иркутской области в предстоящие выходные. Температура опустится до –3 градусов.

Согласно прогнозам, 28 мая в отдельных районах вероятны небольшие дожди, на севере, северо-востоке и в горах Восточного Саяна вероятны осадки в виде мокрого снега. Ветер усилится до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2…+7 градусов, при прояснении ожидаются заморозки до –3 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +14…+19 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

29 мая синоптики ожидают мокрый снег в горах и северных районах. Возможны порывы ветра до 14 м/с. В ночные часы вероятны заморозки до 0…–5 градусов, днем потеплеет до +16…+21 градуса.

Ранее сообщалось, что до вечера 30 мая режим повышенной готовности введен в Благовещенске. Город окажется под влиянием циклона, ожидаются грозы с градом и ветер до 13–18 м/с.

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