Режим повышенной готовности ввели в Благовещенске из-за циклона

Режим повышенной готовности введен до вечера 30 мая на территории Благовещенска. В городе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Согласно прогнозам, территория окажется под влиянием циклона. В Благовещенске и Амурской области в течение выходных возможны грозы с градом, ветер усилится до 13–18 м/с. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

Постановление о введении режима повышенной готовности подписал мэр Благовещенска Олег Имамеев. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям региона рекомендовано обращаться по телефону 112.

Ранее синоптики сообщили о наступлении жары до +30 градусов в Ставропольском крае в выходные. Осадки в регионе не ожидаются, но ветер усилится до 10 м/с.