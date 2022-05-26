Жару до +30 градусов прогнозируют на Ставрополье в выходные

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Ставропольском крае в ближайшие дни. В регионе ожидается жара до +30 градусов.

До конца суток 26 мая воздух будет прогреваться до +26 градусов. Синоптики ожидают облачность, скорость ветра достигнет 10 м/с. 27 мая температура повысится до +28 градусов в дневные часы, ночью похолодает до +9 градусов. Об этом сообщает NewsTracker.

Солнечная погода в регионе ожидается в субботу, 28 мая. Температура воздуха повысится до +30 градусов. Осадки на Ставрополье не ожидаются. В Ставрополе воздух прогреется до +27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на европейской территории России летом температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы или немного выше. Температурный фон будет характеризоваться периодами очень жаркой погоды и периодами понижения температуры.