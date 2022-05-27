Аналитик моды назвала пути покупки россиянами люксовых товаров

В настоящее время существуют четыре пути получить товары класса люкс в России. Об этом рассказала «Известиям» аналитик моды, персональный стилист Евгения Гудошина в пятницу, 27 мая.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне, желающие завезти в страну товары класса люкс, смогут это сделать, но чуть подороже. В тот же день в пресс-службе Минпромтогра сказали «Известиям», что товары класса люкс могут ввозиться в Россию через третьи страны путем параллельного импорта, распространяющегося на продукцию из перечня, утвержденного распространяющегося на продукцию из перечня, утвержденного Минпромторгом.

Аналитик отметила, что к параллельному импорту через третьи страны скорее всего прибегнут, если ситуация не изменится, крупные ритейлеры. Однако это, по ее словам, скажется на повышении цен в связи с усложнением логистики.



Второй способ — самостоятельная покупка за рубежом, добавила она. Но проблема тут в том, что Евросоюз запретил ввоз в РФ роскошных товаров, превышающих €300.

«Поэтому в ход пойдут серые схемы, вроде снятия бирок и историй «я с этим и приехала сюда». Для личного пользования, наверное, так что-то и удастся провести. Но для продажи люкса, где важно наличие упаковки, пыльников, документов и чеков — будет сложно», — рассказала стилист.



Третьим способом она назвала совместные закупки. По ее словам, эта система уже отлажена и те, кто и раньше занимался этим бизнесом, сейчас снова активизировались. Последний способ — закупка люксовых товаров через русскоговорящих байеров, живущих за рубежом.

«Купить можно, что угодно и из офлайн-бутиков, и заказать с сайтов. Разумеется, байеры берут свой процент — как правило, от 10 до 20%», — заключила собеседница «Известий».

По ее словам, если в совместных закупках заказать большую партию одинакового товара, могут возникнуть подозрения при пересылке, а если все понемногу — то перепродажа не запрещена. Также и с байерством, заключила Гудошина.

Юрист, медиатор Юрий Капштык также рассказал «Известиям», что крупные ритейлеры прибегнут к закупке товаров через третьи страны, потому что эта схема всегда работала. Она и ранее имела значительную часть в обороте компаний, так как закупка из третьих государств идет с большим дисконтом — он зависит от экономического уровня страны-посредника. Это не новая схема, но она усложнится из-за логистики, которая в последний год сильно подорожала, добавил юрист. Это однозначно вызовет рост цен на конечный продукт.

Медиатор отметил, что «челноки» будут пытаться закупить и продать товар, но это будет быстро пресекаться. Самолеты в ряд стран Запада сейчас не летают напрямую, а на железнодорожном и автотранспорте транспорте проводится более тщательный досмотр.

Говоря о совместных покупках, Капштык отметил, что многие компании и так объединяли усилия, чтобы большим пулом закупить товары по меньшей цене. Они в том числе вносили авансы, чтобы под их запрос производитель мог сделать товары и отгрузить. Но сейчас это будет вынужденное обращение к третьим странам, констатировал юрист.

По словам медиатора, то, что международные платежные системы Visa и Mastercard сегодня не работают с РФ, не проблема, поскольку имеющие средства россияне и сейчас выезжают за рубеж и открывают там счета местных банков.

«Спрос рождает предложение, и если будет спрос на качественные, брендовые вещи, заполнить эту нишу смогут в том числе многие российские компании, дизайнеры. Не стоит забывать, что как в Москве, так и в других городах открываются различные бутики авторской одежды. Произойдет некоторая перестройка классификации дизайнерских вещей, в том числе и люксовых», — заключил он.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых разрешат в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика.