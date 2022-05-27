В Совфеде ответили на санкции США против двух банков РФ за связи с КНДР

Фактически все российские банки должны понимать, что в любой момент могут оказаться под санкциями США, причем для такого решения им особых аргументов и не нужно. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя введение рестрикций против еще двух банков РФ из-за связи с КНДР.

«Думаю, что политика США сейчас такова, что фактически все российские банки должны понимать, что в любой момент могут оказаться под санкциями. И для введения этих санкций и аргументов особых не надо. Вот нашли такой аргумент, что оказывали финансовую поддержку и проводили какие-то операции в пользу Северной Кореи. А чего, они вообще Северную Корею в полную блокаду взять решили? Не делали бы они этого, не было бы никаких проблем особых ни для КНДР, ни для них», — подчеркнул он.

Ранее в этот день стало известно, что США решили ввести санкции против еще двух российских банков. Под рестрикции попали владивостокский Дальневосточный банк и банк «Спутник», который находится в Самаре.

Как отметили в американском минфине, Дальневосточный банк внесен в санкционный список за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг национальной авиакомпании КНДР Air Koryo.

А в отношении «Спутника» введены рестрикции «за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, или товаров, или услуг в поддержку Банка внешней торговли КНДР (FTB)».

На фоне операции по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля, Москва столкнулась с санкциями стран Запада. 1 марта Великобритания ввела ограничения против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретила клиринговые операции в фунтах. Постпреды стран Евросоюза договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Санкционные Сбербанк и Газпромбанк не попали в этот список. Сбербанк решил уйти с европейского рынка.

В конце февраля Вашингтон также наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк.