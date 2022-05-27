Открытие пляжного сезона в Великих Луках запланировали на 1 июня

1 июня в Великих Луках откроется пляжный сезон. Работы по подготовке мест отдыха выходят на финишную прямую.

Государственная инспекция по маломерным судам выдала декларацию на функционирование пляжа, в районе места для купания взяты отборы проб воды. Результаты станут известны к 31 мая.

Также, пишет Псковская лента новостей, продолжается обучение четырех матросов-спасателей, оборудован вагончик для оказания первой медицинской помощи, обследовано дно акватории пляжа. До открытия необходимо установить скамейки, урны, зонтики и раздевалки.

Псковское агентство информации со ссылкой на врио начальника ГУ МЧС по Псковской области Сергея Лаврухина уточняет, что в этом году в регионе разрешено купаться на 13 из 22 пляжей, в том числе в детских лагерях. Позже цифра изменится, поскольку работы по приемке пляжей еще идут.

Ранее сообщалось, что артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в селе Витязево в Анапе, а также на территории одного из санаториев. Боеприпасы уничтожены.