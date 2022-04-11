В Анапе на пляже и на территории санатория нашли снаряды времен войны

Артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в селе Витязево в Анапе, а также на территории одного из санаториев. Боеприпасы уничтожены. Об этом пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю сообщила в понедельник, 11 апреля.

«На одном из пляжей в селе Витязево, в 100 м от береговой линии, местный житель заметил предмет, похожий на боеприпас. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Они обследовали боеприпас и установили, что это 85-милллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии периода войны», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще один артиллерийский снаряд калибра 76 мм был найден на территории санатория на Пионерском проспекте. Его заметили рабочие, копавшие траншею.

Отмечается, что за минувшую неделю взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю уничтожили 10 боеприпасов времен войны. Помимо Анапы их обнаружили в Апшеронском, Крымском, Темрюкском районах.

Ведомство также сообщает, что боеприпасы обследовали и уничтожили с соблюдением мер безопасности.

«При обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать, переносить», — напомнила Росгвардия.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что в Невельском районе Псковской области в лесу обнаружили семь артиллерийских снарядов. Их нашли недалеко от деревни Боево. Прибывшие на место спасатели установили, что это боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

2 апреля сообщалось, что в Советском районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Прибывшая спецгруппа Брянского пожарно-спасательного центра изъяла и обезвредила боеприпас.