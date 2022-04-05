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Семь артиллерийских снарядов нашли под Псковом

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В Невельском районе Псковской области в лесу обнаружили семь артиллерийских снарядов. Их нашли недалеко от деревни Боево.

Прибывшие на место спасатели установили, что это боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Речь идет о снарядах калибра 76, пишет Псковское агентство информации.

В конце марта авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили под Волгоградом, в Клетском районе. Бомбу нашли жители станицы Распопинской — они случайно заметили выглядывавшую из земли часть боеприпаса.

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