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Росавиация не стала комментировать новость о якобы закрытии неба Китаем для РФ

Росавиация не стала комментировать новость о якобы закрытии неба Китаем для российских самолетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Росавиация 27 мая не стала комментировать информацию о том, что Китай якобы закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing российских авиакомпаний.

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«Мы не комментируем», — сказали «Известиям» в ведомстве.

О том, что Китай закрыл небо для самолетов Boeing российских авиакомпаний, ранее в этот день сообщил РБК.

По информации источника издания, в мае Китай попросил все авиакомпании актуализировать электронное досье с информацией о собственниках, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Москва эти сведения обновила, но Пекин запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом. Российская сторона не смогла передать эти документы, поэтому Китай отказал в полетах согласно международному авиазаконодательству.

В конце февраля у российских авиакомпаний начали забирать самолеты из-за санкций Евросоюза. 22 марта Минтранс отмечал, что российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов из-за санкций.

4 марта «Известия» ознакомились с проектом постановления правительства о нивелировании последствий санкций Евросоюза на работу гражданской авиации в России. Согласно документу, власти рассматривают вариант автоматического продления действия сертификатов летной годности иностранных самолетов в России до 1 сентября. Ремонт лайнеров предлагается производить по самостоятельно разработанным отечественными инженерами схемам без согласования с Boeing и Airbus.

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