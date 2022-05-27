Бывшему ректору опорного вуза в Воронеже изменили меру пресечения

Ленинский районный суд Воронежа принял решение изменить меру пресечения бывшему ректору опорного вуза Сергею Колодяжному. Его вернули в СИЗО на два месяца.

ИА «Абирег» со ссылкой на представителей суда пишет, что причиной подобного решения стало нарушение Колодяжным запрета на общение с другими участниками уголовного дела: он обсуждал со свидетелями обстоятельства дела. По словам одного из источников агентства, суть общения якобы сводилась к давлению на свидетелей.

Дело в отношении ректора возбудили в марте 2020 года. Тогда же его арестовали и поместили в СИЗО. Через год Колодяжному изменили меру пресечения на домашний арест, а затем отпустили под запрет определенных действий.

Колодяжного обвиняют в присвоении вверенного ему имущества в крупном размере. Он якобы начислял «необоснованные выплаты стимулирующего характера» и премии 180 сотрудникам вуза, а затем требовал возврата средств. По версии следователей, господин Колодяжный, таким образом, мог похитить более 58 млн рублей, которые «обратил в свою пользу».