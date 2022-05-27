Реклама
Прямой эфир

Бывшему ректору опорного вуза в Воронеже изменили меру пресечения

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ленинский районный суд Воронежа принял решение изменить меру пресечения бывшему ректору опорного вуза Сергею Колодяжному. Его вернули в СИЗО на два месяца.

ИА «Абирег» со ссылкой на представителей суда пишет, что причиной подобного решения стало нарушение Колодяжным запрета на общение с другими участниками уголовного дела: он обсуждал со свидетелями обстоятельства дела. По словам одного из источников агентства, суть общения якобы сводилась к давлению на свидетелей.

Дело в отношении ректора возбудили в марте 2020 года. Тогда же его арестовали и поместили в СИЗО. Через год Колодяжному изменили меру пресечения на домашний арест, а затем отпустили под запрет определенных действий.

Колодяжного обвиняют в присвоении вверенного ему имущества в крупном размере. Он якобы начислял «необоснованные выплаты стимулирующего характера» и премии 180 сотрудникам вуза, а затем требовал возврата средств. По версии следователей, господин Колодяжный, таким образом, мог похитить более 58 млн рублей, которые «обратил в свою пользу».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022