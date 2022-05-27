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Лукашенко заявил о купировании проблем на валютном рынке странами ЕАЭС

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Об этом заявил 27 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях, но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке», — сообщил глава Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что «санкционный прессинг» западных стран продолжает усиливаться. В связи с чем партнерам по ЕАЭС следует в том числе переформатировать логистику в условиях рестрикций. В частности, он указал, что Белоруссия призывает реализовать в этом году дорожную карту взаимодействия ЕАЭС с Китаем.

В условиях санкций Запада Лукашенко призвал страны ЕАЭС сплотиться и действовать единым фронтом.

«Я убежден, что преодолев национальный эгоизм, мы успешно пройдем все испытания», — подытожил белорусский лидер.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу сделать 29 мая Днем Евразийского экономического союза. Как отметил глава государства, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству.

26–27 мая в Бишкеке проходит Евразийский экономический форум. Тематика форума — «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности». Первоначально ожидалось прибытие в столицу Киргизии глав всех государств — участников ЕАЭС. Однако позже было принято решение о проведении мероприятия, за исключением панельной дискуссии, в режиме видеоконференции.

Евразийский экономический союз был основан 1 января 2015 года в Белоруссии. Помимо этой страны, в него входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.

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