Путин поддержал идею сделать 29 мая Днем Евразийского союза
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу сделать 29 мая Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Мы полностью поддерживаем подготовленное решения объявить 29 мая днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству», — заявил глава государства во время своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу, 27 мая.
Ранее в этот день директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина рассказала о предпосылках для расширения Евразийского экономического союза, причем не только за счет стран постсоветского пространства. Она обратила внимание и на то, что в нынешних условиях наблюдается нежелание содействовать РФ со стороны государств-членов ЕАЭС не смотря на то, что официально страны Евразийского экономического союза не присоединились к антироссийским санкциям Запада.
26-27 мая в Бишкеке проходит Евразийский экономический форум. Первоначально ожидалось прибытие в столицу Киргизии глав всех государств — участников ЕАЭС. Однако позже было принято решение о проведении мероприятия, за исключением панельной дискуссии, в режиме видеоконференции.
Тематика форума — «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».
В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также шесть панельных сессий и выставка агропромышленных товаров ЕАЭС. В форуме примут участие представители бизнес-сообщества, научных и экспертных кругов.
Евразийский экономический союз был основан 1 января 2015 в Белоруссии. Помимо этой страны, в него входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.