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Путин поддержал идею сделать 29 мая Днем Евразийского союза

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу сделать 29 мая Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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«Мы полностью поддерживаем подготовленное решения объявить 29 мая днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству», — заявил глава государства во время своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу, 27 мая.

Ранее в этот день директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина рассказала о предпосылках для расширения Евразийского экономического союза, причем не только за счет стран постсоветского пространства. Она обратила внимание и на то, что в нынешних условиях наблюдается нежелание содействовать РФ со стороны государств-членов ЕАЭС не смотря на то, что официально страны Евразийского экономического союза не присоединились к антироссийским санкциям Запада.

26-27 мая в Бишкеке проходит Евразийский экономический форум. Первоначально ожидалось прибытие в столицу Киргизии глав всех государств — участников ЕАЭС. Однако позже было принято решение о проведении мероприятия, за исключением панельной дискуссии, в режиме видеоконференции.

Тематика форума — «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также шесть панельных сессий и выставка агропромышленных товаров ЕАЭС. В форуме примут участие представители бизнес-сообщества, научных и экспертных кругов.

Евразийский экономический союз был основан 1 января 2015 в Белоруссии. Помимо этой страны, в него входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.

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