Командующий войсками ЦВО наградил военных за героизм в спецоперации

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским военным за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации по защите Донбасса. Об этом 27 мая сообщили в Минобороны РФ.

«За ваш боевой труд, за ту славу, которую вы несете нашей великой России и нашему многонациональному народу. Сейчас, как никогда, нужны ваши профессиональные действия, ваше мужество, ваша отвага для того, чтобы выполнить все поставленные задачи», — сказал Лапин.

Госнаграды вручили офицерам и сержантам. Их наградили орденом Александра Невского, орденом Мужества и медалью Жукова.

9 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной Воха) звезду Героя России.

Днем ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину. Министр поблагодарил военных за героизм и самоотверженность, которые они проявили при выполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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