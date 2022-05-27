Джонсон заявил о прогрессе РФ в ходе спецоперации

Вооруженные силы РФ добиваются ощутимого прогресса в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Bloomberg.

Премьер-министр также отметил, что Лондону и союзникам необходимо «поддерживать Украину военным способом».

Накануне СМИ сообщили о том, что британский премьер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России. Согласно задумке, помимо Украины и Соединенного Королевства в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не знает, были или есть у Джонсона намерения создать подобный альянс. В случае, если информация соответствует действительности, то это означало бы, что британский премьер предлагает «междуусобчик», чтобы подорвать позиции Евросоюза.

11 мая Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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