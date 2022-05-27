Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о состоянии российско-украинских переговоров
Мир
МИД РФ выразил протест в связи с антироссийскими заявлениями Хорватии
Мир
В Кремле оценили идею Джонсона создать альянс с Украиной и рядом других стран
Мир
Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7
Мир
Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерийских установок «Малка»
Мир
Лавров предупредил о долгосрочной ситуации с русофобией Запада
Общество
Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения
Мир
Пушилин рассказал о дальнейшей судьбе завода «Азовсталь»
Мир
Финансировавшие нацбатальоны предприятия перейдут в собственность ДНР
Мир
ВКС России нанесли удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень

В Кремле оценили идею Джонсона создать альянс с Украиной и рядом других стран

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не знает о том, действительно ли у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона были и есть намерения создать альянс с Украиной против Росcии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 27 мая, в ходе брифинга призвал относиться к этому как к сообщению СМИ.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона, в этом случае это означало бы, что он предлагает такой междуусобчик, с тем чтобы подорвать позиции Евросоюза (ЕС), общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — пояснил Песков журналистам.

Он также предупредил, что в нынешних условиях нельзя доверять медиа.

От слов к прицелу: что стоит за заявлениями минобороны Великобритании
Замглавы ведомства допустил возможность ударов Киевом по территории России с использованием английских вооружений

Накануне западные СМИ распространили сведения о том, что Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. Согласно задумке, помимо Украины и Британии в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заверил, что в этих словах нет связи с реальностью.

24 мая британские СМИ сообщили, что Лондон согласовывает со своими союзниками возможный план отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

19 мая Соединенное Королевство заявило о намерении передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022