В Кремле оценили идею Джонсона создать альянс с Украиной и рядом других стран

Москва не знает о том, действительно ли у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона были и есть намерения создать альянс с Украиной против Росcии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 27 мая, в ходе брифинга призвал относиться к этому как к сообщению СМИ.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона, в этом случае это означало бы, что он предлагает такой междуусобчик, с тем чтобы подорвать позиции Евросоюза (ЕС), общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — пояснил Песков журналистам.

Он также предупредил, что в нынешних условиях нельзя доверять медиа.

Накануне западные СМИ распространили сведения о том, что Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. Согласно задумке, помимо Украины и Британии в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заверил, что в этих словах нет связи с реальностью.

24 мая британские СМИ сообщили, что Лондон согласовывает со своими союзниками возможный план отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

19 мая Соединенное Королевство заявило о намерении передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.