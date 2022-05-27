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Директор РУССТРАТа допустила расширение ЕАЭС

Директор РУССТРАТа Панина рассказала о предпосылках для расширения ЕАЭС
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в пятницу, 27 мая, рассказала «Известиям» о предпосылках для расширения Евразийского экономического союза (ЕАЭС), причем не только за счет стран постсоветского пространства.

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«ЕАЭС представляет собой институт углубленной экономической интеграции, отличающийся высокой степенью надежности. Это создает предпосылки для его расширения в том числе за счет государств, причем не только из числа стран постсоветского пространства. Сейчас же ЕАЭС проходит проверку на прочность давлением Запада», — подчеркнула она.

Официально страны Евразийского экономического союза не присоединились к антироссийским санкциям Запада, однако Панина обратила внимание и на то, что в нынешних условиях наблюдается нежелание содействовать РФ со стороны государств-членов ЕАЭС.

По словам эксперта, с одной стороны, у союза есть все возможности, чтобы выйти на новый виток, но с другой стороны, националистически настроенные элиты, которые тесно связаны в первую очередь с США, «вопреки здравому смыслу и национальным интересам» пытаются разрушить интеграционный процесс, вплоть до выхода из ЕАЭС.

«Однако для того чтобы хоронить ЕАЭС, нет никаких оснований. Смещение мировой экономики в сторону Азии, уникальные условия для экономического взаимодействия, которые дает своим партнерам Россия, а также возможности расширения сотрудничества с ШОС и АСЕАН создают надежные перспективы будущего евразийской интеграции», — заключила директор РУССТРАТа.

26-27 мая в Бишкеке проходит Евразийский экономический форум. Первоначально ожидалось прибытие в столицу Киргизии глав всех государств — участников ЕАЭС. Однако позже было принято решение о проведении мероприятия, за исключением панельной дискуссии, в режиме видеоконференции.

22 мая об участии в форуме президента России Владимира Путина заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тематика форума — «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также шесть панельных сессий и выставка агропромышленных товаров ЕАЭС. В форуме примут участие представители бизнес-сообщества, научных и экспертных кругов.

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