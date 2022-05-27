Директор РУССТРАТа допустила расширение ЕАЭС

Директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в пятницу, 27 мая, рассказала «Известиям» о предпосылках для расширения Евразийского экономического союза (ЕАЭС), причем не только за счет стран постсоветского пространства.

«ЕАЭС представляет собой институт углубленной экономической интеграции, отличающийся высокой степенью надежности. Это создает предпосылки для его расширения в том числе за счет государств, причем не только из числа стран постсоветского пространства. Сейчас же ЕАЭС проходит проверку на прочность давлением Запада», — подчеркнула она.

Официально страны Евразийского экономического союза не присоединились к антироссийским санкциям Запада, однако Панина обратила внимание и на то, что в нынешних условиях наблюдается нежелание содействовать РФ со стороны государств-членов ЕАЭС.

По словам эксперта, с одной стороны, у союза есть все возможности, чтобы выйти на новый виток, но с другой стороны, националистически настроенные элиты, которые тесно связаны в первую очередь с США, «вопреки здравому смыслу и национальным интересам» пытаются разрушить интеграционный процесс, вплоть до выхода из ЕАЭС.

«Однако для того чтобы хоронить ЕАЭС, нет никаких оснований. Смещение мировой экономики в сторону Азии, уникальные условия для экономического взаимодействия, которые дает своим партнерам Россия, а также возможности расширения сотрудничества с ШОС и АСЕАН создают надежные перспективы будущего евразийской интеграции», — заключила директор РУССТРАТа.

26-27 мая в Бишкеке проходит Евразийский экономический форум. Первоначально ожидалось прибытие в столицу Киргизии глав всех государств — участников ЕАЭС. Однако позже было принято решение о проведении мероприятия, за исключением панельной дискуссии, в режиме видеоконференции.

22 мая об участии в форуме президента России Владимира Путина заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тематика форума — «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также шесть панельных сессий и выставка агропромышленных товаров ЕАЭС. В форуме примут участие представители бизнес-сообщества, научных и экспертных кругов.