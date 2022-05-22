Реклама
Прямой эфир

Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции

0
Фото: РИА Новости/Андрей Горшков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующий неделе в Бишкеке, в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 22 мая.

Чеканной монетой: более 2/3 объема операций в ЕАЭС совершается в рублях
Эксперты говорят о необходимости увеличения роли российской валюты в торговле с Китаем

«Да», — сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов «РИА Новости».

Проведение Евразийского экономического форума запланировано на 26–27 мая в Бишкеке. Первоначально ожидалось прибытие в столицу Киргизии глав всех государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако позже было принято решение о проведении мероприятия, за исключением панельной дискуссии, в режиме видеоконференции.

Реклама

Тематика форума — «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также шесть панельных сессий и выставка агропромышленных товаров ЕАЭС. В форуме примут участие представители бизнес-сообщества, научных и экспертных кругов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022