Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующий неделе в Бишкеке, в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 22 мая.

«Да», — сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов «РИА Новости».

Проведение Евразийского экономического форума запланировано на 26–27 мая в Бишкеке. Первоначально ожидалось прибытие в столицу Киргизии глав всех государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако позже было принято решение о проведении мероприятия, за исключением панельной дискуссии, в режиме видеоконференции.

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Тематика форума — «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также шесть панельных сессий и выставка агропромышленных товаров ЕАЭС. В форуме примут участие представители бизнес-сообщества, научных и экспертных кругов.