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Невролог назвал возможные болезни при треморе рук

Невролог Бранд заявил, что дрожь в руках может быть признаком смертельно опасной болезни
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Фото: Global Look Press/Benjamin Nolte
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В некоторых случаях тремор рук может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил врач-невролог Павел Бранд.

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Он пояснил, что существует просто физиологический тремор, когда руки могут дрожать на фоне тревожной ситуации, страха или длительной статической нагрузкой — такой тремор лечить не нужно.

«Бывает тремор, связанный с поражением мозжечка головного мозга, он обычно усиливается при приближении к объекту. Так, при воздействии алкоголя на головной мозг возникает острое алкогольное поражение мозжечка, и у человека появляется мозжечковый тремор», — рассказал Бранд в интервью радио Sputnik.

Дрожь в руках может быть одним из симптомов болезни Паркинсона — хронического прогрессирующего заболевания центральной нервной системы, добавил он. Врач пояснил, что в этом случае дрожь возникает в покое и уменьшается на фоне приема препаратов против болезни Паркинсона.

Кроме того, дрожь в руках может указывать на болезни печени.

«Любой тремор, который возникает более двух-трех раз у человека за короткий промежуток времени, требует обращения к врачу, чтобы можно было исключить тяжелое поражение (организма. — Ред.). Например, бывает печеночный тремор, который может быть признаком тяжелого поражения печени, интоксикации, угрожающей жизни», — заключил Бранд.

24 апреля врач ревматолог-кардиолог Виктория Львовская рассказала, что ряд заболеваний можно определить по ладоням. Так, пожелтение кожи рук может указывать на заболевания печени и желчных путей, а чрезмерная потливость ладоней может свидетельствовать о гиперфункции щитовидной железы. Ревматолог пояснила, что увеличение ладоней может указывать на наличие опухолей гипофиза — нижнего мозгового придатка.

10 ноября 2021 года врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», что холодные руки могут свидетельствовать о заболевании. По ее словам, пальцы рук могут холодеть из-за гипотиреоза (снижения функций щитовидной железы), анемии (низкого уровня гемоглобина) и при синдроме Рейно, обратимом спазме сосудов пальцев.

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