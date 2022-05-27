В ДНР заявили о планах воссоздать донецкий футбольный клуб «Шахтер»

Донецкая Народная Республика (ДНР) планирует создать свой футбольный клуб «Шахтер». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил в интервью глава ДНР Денис Пушилин.

«Тот «Шахтер» — а он сейчас не «Шахтер» <…> В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский <…> тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения», — заявил Пушилин.

Он добавил, что с учетом любви жителей республики к футболу «Шахтер» нужно восстановить.

«Кому играть, я думаю, найдем. <…> Есть где играть настоящему «Шахтеру», есть уже предложения по спонсорам», — заключил глава республики.

«Шахтер» Донецк — донецкий футбольный клуб, основанный в 1936 году. Единственный клуб страны, который выигрывал еврокубок, после основания чемпионата Украины (Кубок УЕФА 2009).