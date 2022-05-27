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Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерийских установок «Малка»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны РФ в пятницу, 27 мая, опубликовало видеозапись боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) большой мощности 2С7М «Малка». Их активно применяют в специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

«САУ 2С7М «Малка» обладает орудием калибра 203 мм и предназначена для решения особых задач — подавления и ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками, артиллерии, минометов, бронированной техники, тылов, живой силы противника. Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрелов в минуту, дальность — около 50 км», — сообщило ведомство.

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Своевременно обнаруживать цели, а также передавать данные для корректировки огня помогают современные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

В МО РФ также рассказали, что военные работают как по живой силе, так и по огневым средствам противника и сооружениям. По удар также могут попасть и бункеры. После нанесения поражения расчет САУ оперативно сворачивается и передислоцируется на другую точку для выполнения следующей боевой задачи.

Ранее в этот же день Минобороны РФ опубликовало кадры несения боевого дежурства расчетами радиолокационных станций (РЛС) «Небо-Т». Комплекс «Небо-Т» максимально чувствителен. Он работает по всем частотным диапазонам и выдает огромное количество данных. Система настроена по принципу «свой–чужой»: во время взлета российских машин на мониторах появляются точки зеленого цвета.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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