Власти Калуги отменили карнавальное шествие на День города

В Калуге в День города не будет карнавального шествия. Городской голова Дмитрий Денисов, который принял это решение, объяснил его сложившейся в мире ситуацией.

Градоначальник пообещал провести праздничный карнавал после завершения спецоперации на Украине, пишет газета «Весть».

В остальном, по словам Дениса, День города в Калуге пройдет в традиционном формате. Он будет отмечаться 27 августа.

Ранее сообщалось, что в Калуге к 1 августа должны закончить благоустройство набережной реки Оки. В рамках первого этапа работ подрядчик должен привести в порядок участок от Гагаринского моста и далее по улице Набережной.