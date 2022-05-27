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Власти Калуги отменили карнавальное шествие на День города

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В Калуге в День города не будет карнавального шествия. Городской голова Дмитрий Денисов, который принял это решение, объяснил его сложившейся в мире ситуацией.

Градоначальник пообещал провести праздничный карнавал после завершения спецоперации на Украине, пишет газета «Весть».

В остальном, по словам Дениса, День города в Калуге пройдет в традиционном формате. Он будет отмечаться 27 августа.

Ранее сообщалось, что в Калуге к 1 августа должны закончить благоустройство набережной реки Оки. В рамках первого этапа работ подрядчик должен привести в порядок участок от Гагаринского моста и далее по улице Набережной.

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