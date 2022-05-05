Набережную Оки благоустроят в Калуге к 1 августа

В Калуге в этом году продолжится благоустройство набережной реки Оки. В рамках первого этапа работ подрядчик должен привести в порядок участок от Гагаринского моста и далее по улице Набережной.

Как сообщает городская администрация, уже проведена разметка территории, составлен план прокладки сетей освещения и приведения в порядок ливневки. На склонах уложена георешетка, также расчищены променады.

Согласно проекту, на набережной заасфальтируют пешеходные зоны, уложат газон, обустроят велодорожку, лестницы и пандусы, установят скамейки и элементы навигации, оборудуют смотровые площадки. Завершить работы планируется к 1 августа.

Как уточняет газета «Весть», второй этап благоустройства набережной Оки уже вынесен на Всероссийское онлайн-голосование по благоустройству на 2023 год. Оно продлится до конца мая.