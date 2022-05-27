Пушилин заявил о намерении приехать на ПМЭФ

Глава ДНР Денис Пушилин намерен приехать на Петербургский международной экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне. О своих планах политик 27 мая рассказал в интервью «РИА Новости».

«Да, есть в планах в этом году присутствовать на Питерском экономическом форуме. Пока планы разрабатываются», — сказал он.

Ранее стало известно, что в пленарной сессии ПМЭФ примет участие президент России Владимир Путин. Выступление российского лидера будет весьма содержательным, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, сообщается, что Иран планирует направить свою делегацию на ПМЭФ 2022.

Всего участие в 25-м, юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подтвердили представители 69 стран.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

В работе форума примут участие 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, лидирующая позиция — у IT-сектора. Большая часть компаний будет представлена на уровне глав.

Представители бизнеса сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обсудят формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции.