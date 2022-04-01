Прямой эфир
Мир
Российский источник подтвердил продолжение переговоров Москвы и Киева 1 апреля
Экономика
Путин утвердил схему расчетов авиакомпаний с иностранными лизингодателями
Мир
Еврокомиссия предложила схему отказа от российского газа с переходом на уголь
Мир
В Австрии заявили о невозможности отказаться от российского газа в 2022 году
Общество
Мурашко сообщил о скорой регистрации в РФ назальной вакцины от коронавируса
Мир
Лавров заявил о понимании украинской стороной «реальности» по Донбассу и Крыму
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Армия
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили шесть складов ВСУ
Экономика
Минэнерго России и ТЭК завершили подготовку к прохождению весенних паводков
Мир
В ФРГ предупредили о тяжелом кризисе при отказе от газа России
Авто
В Москве ГИБДД выявила более 20 тыс. водителей-должников

Иран планирует направить свою делегацию на ПМЭФ 2022

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.

Тема — участие делегации Ирана в Петербургском международном экономическом форуме и практические возможности укрепления двустороннего сотрудничества.

С 2016 года иранская повестка неизменно входит в программу ПМЭФ. Активное участие бизнес-сообщества Ирана как в международных мероприятиях, так и в совместных российско-иранских проектах, в частности, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой Ирана, является показателем заинтересованности в развитии практического двустороннего сотрудничества.

«Российско-иранские отношения интенсивно развиваются по широкому спектру сфер – политической, торгово-экономической, финансовой, транспортной, гуманитарной и туристической. Для поддержания высокой динамики диалога и повышения практической отдачи от взаимодействия между нашими странами необходимо сфокусировать усилия на дальнейшем упрочении российско-иранских деловых связей», — подчеркнул Антон Кобяков.

В рамках запланированного визита на весну министра промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин в Москву ожидается представительная бизнес-делегация для обсуждения путей развития сотрудничества с Россией в различных отраслях промышленности. Также планируется приезд широкого круга иранских компаний под эгидой Торгово-промышленной палаты Ирана для встреч с российскими компаниями в сферах строительства, сельхоз проектах, легкой промышленности и деревообработки, а также продуктах питания.

Напомним: 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

Регистрация представителей СМИ уже открыта и продлится до 13 мая 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022