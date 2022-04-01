Иран планирует направить свою делегацию на ПМЭФ 2022

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.

Тема — участие делегации Ирана в Петербургском международном экономическом форуме и практические возможности укрепления двустороннего сотрудничества.

С 2016 года иранская повестка неизменно входит в программу ПМЭФ. Активное участие бизнес-сообщества Ирана как в международных мероприятиях, так и в совместных российско-иранских проектах, в частности, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Торгово-промышленной палатой Ирана, является показателем заинтересованности в развитии практического двустороннего сотрудничества.

«Российско-иранские отношения интенсивно развиваются по широкому спектру сфер – политической, торгово-экономической, финансовой, транспортной, гуманитарной и туристической. Для поддержания высокой динамики диалога и повышения практической отдачи от взаимодействия между нашими странами необходимо сфокусировать усилия на дальнейшем упрочении российско-иранских деловых связей», — подчеркнул Антон Кобяков.

В рамках запланированного визита на весну министра промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин в Москву ожидается представительная бизнес-делегация для обсуждения путей развития сотрудничества с Россией в различных отраслях промышленности. Также планируется приезд широкого круга иранских компаний под эгидой Торгово-промышленной палаты Ирана для встреч с российскими компаниями в сферах строительства, сельхоз проектах, легкой промышленности и деревообработки, а также продуктах питания.

Напомним: 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

Регистрация представителей СМИ уже открыта и продлится до 13 мая 2022 года.