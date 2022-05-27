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Специалист дал советы по выбору лагеря для ребенка

Специалист Носов дал советы по выбору лагеря для ребенка
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов рассказал, как выбрать лагерь для ребенка.

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В беседе с «Радио 1» в четверг, 26 мая, Носов рассказал, что у лагеря, прежде всего, должно быть санитарное заключение.

Также родителям стоит навести справки о том, как организована охрана лагеря, поскольку должна быть как она, так и паспорт безопасности объекта.

По его словам, эти вопросы можно задавать при покупке путевки или напрямую руководству лагеря, пишет RT. Если он находится недалеко, то туда можно доехать и осмотреть все на месте, сообщает телеканал «360».

Носов добавил, что в некоторых учреждениях для летнего отдыха детям запрещено пользоваться телефонами и другими электронными устройствами, пишет «Москва 24».

Также он указал на то, что в лагерях всегда работают медики — врач или фельдшер, это зависит от количества детей.

24 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к организации детского отдыха в летних лагерях региона. По словам чиновника, в Подмосковье существуют 115 детских лагерей, 85 из которых подпадают под программу кешбэка.

По словам Воробьева, летом 2022 года в лагерях региона смогут отдохнуть порядка 470 тыс. детей.

Оздоровительная кампания в Московской области стартует 27 мая.

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