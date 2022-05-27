На Сахалине возбудили дело об осквернении Вечного огня

Следователи Тымовского межрайонного отдела СК РФ по Сахалинской области возбудили уголовное дело о повреждении Вечного огня в поселке городского типа Ноглики. Об этом 27 мая сообщается на сайте ведомства.

Утром 27 мая в сахалинских соцсетях появились снимки обугленной звезды Вечного огня. Судя по всему, ее чем-то облили или обложили, а потом подожгли. Сам Вечный огонь при этом не потух.

Действия обвиняемых были квалифицированы по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»).

Отмечается, что в настоящее время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут лиц, причастных к совершению преступления.

Мемориальный комплекс в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, появился в Ногликах в 1987 году.

Ранее, 12 мая, в городе Ишим Тюменской области вандалы осквернили Вечный огонь. Всего через два дня после праздника неизвестные раскидали венки, а цветами, возложенными в День Победы, затушили пламя Вечного огня.

До этого, 31 марта, суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего вандала за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края.

27 марта вандалы, осквернившие Вечный огонь в городе Невинномысске Ставропольского края, попросили за свой поступок «извинения у всего народа».