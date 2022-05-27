Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство выделит почти 1 млрд рублей на закупку госсимволов для школ
Мир
В Мелитополе возобновил работу завод автотракторных запчастей
Мир
Российские саперы продолжают разминировать Харьковскую область
Мир
Джонсон предложил Зеленскому создать военный союз против России
Мир
Генассамблея ООН рассмотрит проект по санкциям против КНДР после вето
Общество
Вильфанд пообещал летнее тепло в Москве на следующей неделе
Культура
Гитанджали Шри из Индии получила Международную Букеровскую премию
Общество
В Госдуме намерены вернуть звание «Мать-героиня»
Мир
Четыре военных ВСУ сдались спецподразделению «Ахмат» в Боровском
Общество
Аспиранты российских вузов столкнулись с проблемой защиты диссертаций
Экономика
Турецкие бренды хотят открыть свои магазины в России
Сюжет:

Гаджиев дал прогноз на исход боя Папина и Прашовича

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечер бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 27 мая в Омске, в академии хоккейного клуба «Авангард». Главным событием вечера станет противостояние россиянина Алексея Папина, который находится в шаге от чемпионского титула по версии WBC, и крепкого ударника Дилана Прашовича из Черногории.

Не день Славы: как Дацик неожиданно уступил «Пулеметчику»
Очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел ярко, но быстро

Главный поединок вечера пройдет в формате 10 раундов. На счету 34-летнего Алексея Папина 13 побед и одно поражение в профессиональном боксе. У 27-летнего Дилана Прашовича — 15 побед и два поражения.

«Думаю, что для Алексея настало время больших боев, а Прашович будет для него хорошей проверкой. Жду убедительной победы Алексея, досрочной. Он набирает форму от поединка к поединку», — сказал «Известиям» президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Сам Алексей Папин в интервью «Известиям» отдал должное противнику.

«Я рад, что в такое непростое время в мире Дилан не отказался прилететь в Россию. Соперник непростой, с хорошим рекордом, и боев у него даже больше, чем у меня. Если представится возможность завершить поединок досрочно, я эту возможность не упущу», — отметил российский боксер.

Если Панин побьет черногорца, то получит дополнительную уверенность перед предстоящим поединком за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC. А если выиграет Прашович, то его карьера взлетит вверх. Он заметно повысит свои позиции в рейтинге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Папин может: одолеет ли российский боксер черногорца Прашовича

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022