Гаджиев дал прогноз на исход боя Папина и Прашовича

Вечер бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет 27 мая в Омске, в академии хоккейного клуба «Авангард». Главным событием вечера станет противостояние россиянина Алексея Папина, который находится в шаге от чемпионского титула по версии WBC, и крепкого ударника Дилана Прашовича из Черногории.

Главный поединок вечера пройдет в формате 10 раундов. На счету 34-летнего Алексея Папина 13 побед и одно поражение в профессиональном боксе. У 27-летнего Дилана Прашовича — 15 побед и два поражения.

«Думаю, что для Алексея настало время больших боев, а Прашович будет для него хорошей проверкой. Жду убедительной победы Алексея, досрочной. Он набирает форму от поединка к поединку», — сказал «Известиям» президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Сам Алексей Папин в интервью «Известиям» отдал должное противнику.

«Я рад, что в такое непростое время в мире Дилан не отказался прилететь в Россию. Соперник непростой, с хорошим рекордом, и боев у него даже больше, чем у меня. Если представится возможность завершить поединок досрочно, я эту возможность не упущу», — отметил российский боксер.

Если Панин побьет черногорца, то получит дополнительную уверенность перед предстоящим поединком за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC. А если выиграет Прашович, то его карьера взлетит вверх. Он заметно повысит свои позиции в рейтинге.

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Папин может: одолеет ли российский боксер черногорца Прашовича