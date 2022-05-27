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Джоди Фостер сыграет в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

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Фото: ТАСС/Vianney Le Caer/Invision/AP
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Голливудская актриса Джоди Фостер сыграет главную роль в четвертом сезоне сериала HBO «Настоящий детектив». Об этом 26 мая сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что Фостер также выступит исполнительным продюсером продолжения антологии вместе с Барри Дженкинсом («Лунный свет»).

Актриса сыграет детектива Лиз Дэнверс, которая вместе со своей напарницей будет участвовать в поисках пропавших без вести сотрудников исследовательской станции на Аляске.

Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил подзаголовок Night Country («Страна ночи»). Дата выхода пока неизвестна.

5 мая на YouTube-канале платформы HBO Max был опубликован тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Старт шоу намечен на 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Действие сериала разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» американского писателя Джорджа Мартина.

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