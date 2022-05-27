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Систему капремонта в России намерены кардинально изменить

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Систему капремонта домов планируют изменить. Теперь может быть введено обязательное техобследование домов перед формированием графика работ. Это позволит ремонтировать наиболее изношенные участки и системы в первую очередь, что увеличит срок службы жилья. Соответствующий законопроект одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

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«[Сейчас] нередко выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент. Это приводит к тому, что эффективность ремонта, причем на средства собственников жилья, не только низкая, но подчас и полностью отсутствует», — сказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Законопроект планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, уточнил он.

Предложенная мера поможет проводить работы в той очередности, в которой они необходимы исходя из технического состояния отдельно взятого объекта, сказал Якубовский.

Кроме того, региональные программы капремонта были составлены восемь лет назад, состояние домов за это время изменилось — необходима их актуализация, добавила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Реализация предложения может привести к росту размера взноса за капремонт на 5%, поскольку техническое обследование требует дополнительных средств, не исключил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Права у дома: систему капремонта в России намерены кардинально изменить

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