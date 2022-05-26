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Анна Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российская актриса Анна Чиповская 26 мая объявила, что увольняется из Театра Олега Табакова.

«Ради близких я способна на многое, возможно, даже на всё»
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Она не обозначила, по каким именно причинам было принято это решение, назвав их личными.

«Я бесконечно благодарна Олегу Палычу (Олегу. Павловичу Табакову. — Ред.) за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру», — написала актриса в своем Telegram-канале.

Последний спектакль, в котором она сыграет на сцене «Табакерки», — «Кинастон». Показ запланирован на 30 июня.

13 мая актер Виктор Сухоруков признался, что попрощался с Театром имени Вахтангова по собственной инициативе. Он назвал себя «приглашенным артистом» в этом театре.

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