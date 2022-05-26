Анна Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова

Российская актриса Анна Чиповская 26 мая объявила, что увольняется из Театра Олега Табакова.

Она не обозначила, по каким именно причинам было принято это решение, назвав их личными.

«Я бесконечно благодарна Олегу Палычу (Олегу. Павловичу Табакову. — Ред.) за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру», — написала актриса в своем Telegram-канале.

Последний спектакль, в котором она сыграет на сцене «Табакерки», — «Кинастон». Показ запланирован на 30 июня.

13 мая актер Виктор Сухоруков признался, что попрощался с Театром имени Вахтангова по собственной инициативе. Он назвал себя «приглашенным артистом» в этом театре.