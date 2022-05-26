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Боец ММА Каримов заменит Штыркова в поединке против Мохнаткина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Узбекско-туркменский боец ММА Ислам Каримов заменит Ивана «Уральского Халка» Штыркова в боксерском поединке против Михаила Мохнаткина. Бой состоится 27 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Штырков отказался выходить на бой в связи с разногласиями с организаторами турнира. Телеканал РЕН ТВ, который приобрел права на показ турнира, пытался урегулировать сложившуюся ситуацию и взять на себя обязательства организаторов, но по обоюдному соглашению с бойцом решили перенести боксерский дебют Уральского Халка на один из следующих турниров.

Ранее в этот день для участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели церемонию взвешивания. На мероприятии присутствовали российские бойцы Брюс Хлебников и Павел Шульский, боксеры Алексей Тищенко и Денис Лебедев, а также черногорский боксер Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин.

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До турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Омске остается три дня

Суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 мая в Омске. Зрители увидят несколько мощных поединков в прямом эфире.

Главным событием боксерского вечера станет бой Алексеея Папина и черногорца Дилана Прашовича. На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует чемпион мира по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет бывший чемпион мира по версии WBA Нехомар Сермено. Также зрителей ожидает схватка мастера спорта по боксу Павла Шульского и бойца поп-ММА Брюса Хлебникова.

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