Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в четверг, 26 мая, приняли участие в церемонии взвешивания.

На мероприятии присутствовали российские бойцы Брюс Хлебников и Павел Шульский, боксеры Алексей Тищенко и Денис Лебедев а также черногорский боксер Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин.

Отмечается, что поединок Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина был отменен из-за несоблюдения договоренностей со стороны местного организатора..

Ранее в этот день спортсмены провели открытые тренировки. Съемочная группа «Известий» застала боксера из Черногории Дилана Прашовича на беговой дорожке в костюме-сауне. Спортсмен таким образом пытается сбросить лишние килограммы и уложиться в весовую категорию.

24 мая Папин призвал Прашовича меньше обниматься в предстоящем бою. По словам россиянина, его соперник злоупотребляет приемом под названием клинч, когда боец плотно прижимается к оппоненту и обнимает его. При этом он назвал Прашовича хорошим боксером.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.