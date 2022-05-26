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Российские дилеры подадут коллективный иск к Renault

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Ассоциация дилеров Renault (АДР) планирует подать коллективный иск в международный суд на Renault Group с требованием компенсации инвестиций в развитие дилерской сети бренда в России, рассказал «Известиям» 26 мая президент АДР Эдуард Маркман.

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«Это логичное бизнес-решение — компенсировать затраты, которые возникают в результате одностороннего прекращения деятельности Renault в нашей стране. Мы изучаем юридическую сторону вопроса, встречаемся с юристами, считаем бюджеты», — сообщил Маркман.

Он не стал раскрывать, в какой суд будет подан иск. По словам Маркмана, в дилерской сети Renault в России работают 100 компаний, которые владеют 155 дилерскими центрами в разных регионах.

Общую сумму иска в АДР пока назвать не готовы — ее только предстоит рассчитать, но это будут «сотни миллионов рублей», сообщил Маркман.

«У каждого автопроизводителя есть требования к стандартам дилерской сети. Это определенные размеры здания центра, подробные стандарты оформления центров, процессов продажи. На средний центр Renault в РФ уходит 80–100 млн рублей, и это только построить здание. В него надо закупить итальянскую плитку, определенную мебель, по стандартам производителя. Также мы вкладывались в обучение сотрудников. У Renault была академия в России, и каждый наш сотрудник обучался по своему плану — от механика до директора центра. Мы также должны были инвестировать в склады, закупить запчасти, сами автомобили. И всё это рассчитано на определенный срок окупаемости», — рассказал Маркман.

На подготовку иска, по его словам, может уйти несколько месяцев.

16 мая Минпромторг заявил о переходе российских активов Renault в государственную собственность. В ведомстве уточнили, что производство «Рено Россия» окажется под непосредственным контролем властей Москвы. Это позволит предприятию продолжить работу в условиях санкционных ограничений и сохранить рабочие места. В тот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Решение о передаче доли Renault в своем заводе правительству Москвы было принято еще в конце апреля. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров объяснял, что оно продиктовано дефицитом средств на поддержание работоспособности или деятельности подразделений компании в России.

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