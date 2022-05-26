Синоптики дали прогноз на лето 2022 года

Последний месяц весны удивил жителей многих российских регионов нетипичной для мая холодной погодой. Однако лето не заставит себя ждать и вскоре температурный фон обрадует любителей солнца и тепла. Синоптики рассказали россиянам, каким будет предстоящий сезон, предупредив о возможных катаклизмах.

Каким будет лето в России в 2022 году

По прогнозам метеорологов, в целом летний сезон в России будет в рамках климатической нормы, при этом допускаются небольшие превышения.

«Если говорить про лето, то в целом на европейской территории России оно ожидается по температурному режиму около и выше нормы, то есть не холодное», — сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил специалист, май в 2022 году оказался значительно ниже нормы — в Москве, например, среднемесячная температура ниже многолетних климатических значений на два градуса. Однако, подчеркнул Вильфанд, холодный май не повод для опасений о предстоящем сезоне: лето не прогнозируется холодным.

При этом погода в России летом будет неоднородной — ожидаются периоды очень жаркой погоды, которые будут сменяться понижением температуры.

В то же время эксперты Гидрометцентра не прогнозируют аномально низких температур предстоящим летом. Напротив, в некоторых регионах ожидаются существенные превышения климатической нормы. Речь идет о северной половине Европейской России, Западной Сибири, Урале, а также севере Красноярского края. Также метеорологи допускают дефицит осадков на указанных территориях, следует из информации на сайте Гидрометцентра.

Канонада гроз: когда в Россию придет настоящее лето

Согласно расчетам специалистов, метеорологическое лето в Центральной России и Москве наступит 31 мая. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям столицы благоприятное завершение последнего весеннего месяца.

«После грядущей череды ненастья, финал сезона порадует москвичей комфортнейшим теплом. То есть среднесуточная температура воздуха впервые в этом году преодолеет планку в +15 градусов, что означает наступление настоящего метеорологического лета, которое по климату обычно наступает тремя днями раньше (28 мая)», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, 31 мая Центральная Россия попадет в теплый сектор циклона. При этом, по словам синоптика, само календарное лето «возвестит о своем начале канонадой гроз».

Умеренно теплый июнь с обильными дождями

Как ожидают синоптики, первый месяц лета в европейской части России порадует граждан умеренным теплом. Жаркой погоды в июне ждать не стоит, считает Тишковец.

«Температура вернется в свое климатическое русло после холодного мая, не будет ни экстремального холода, ни экстремальной жары. Июнь будет достаточно умеренным, теплым по температуре», — отмечает эксперт.

В то же время на востоке европейской части России в июне прогнозируются обильные дожди — переувлажнение составит порядка 20–40%. Однако основная зона по количеству осадков всё равно будет в пределах нормы, заверил Тишковец.

По данным Гидрометцентра, температура выше нормы в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии.

Аномальные июль и август

Эксперты предполагают, что в середине лета в Россию может прийти аномальное тепло. Однако превышение климатической нормы, скорее всего, будет незначительным, считает Тишковец.

«Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5–1 градус, местами даже 2 градуса, так что июль будет вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето», — пояснил специалист.

Дефицит осадков и катаклизмы

Несмотря на то, что прогноз погоды на лето пока носит вероятностный характер, специалисты уже допускают опасные природные явления в этом сезоне.

В частности, в некоторых регионах прогнозируются засушливые периоды.

«Если говорить о дефиците осадков для наших сельхозпроизводителей, это междуречье Волги и Дона, это всё Предкавказье — там будет недобор по воде. Ну, и если расширяем географию, то меня беспокоит опять дефицит влаги в Восточной Сибири, в части Центральной Сибири», — рассказал Тишковец в эфире «Соловьев Live».

При этом на юге Дальнего Востока, напротив, предполагается переизбыток осадков, грозящий новыми катаклизмами.

«Много-много дождей ожидается на юге Дальнего Востока, то есть это традиционно бассейн реки Амур. Вот здесь, конечно, придется готовится нам к новым катаклизмам», — предупредил эксперт.