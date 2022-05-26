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Пушилин сообщил о новых уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

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Фото: Global Look Press/Security Service of Ukraine
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о появлении новых свидетелей и улик в уголовном деле о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) в Донбассе. Как сообщил Пушилин 26 мая, в деле открылись факты о существовании так называемой тюрьмы-«библиотеки» из людей в Мариуполе, с которыми сейчас работают специалисты.

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«Есть абсолютно точно новые свидетельства тех, кто содержался в данной «библиотеке», как называли ее сами неонацисты. То есть люди назывались «книгами». Вот те люди, которые там содержались, они появились, есть новые свидетели этих преступлений», — рассказал глава ДНР «РИА Новости».

Следователи СК РФ полагают, что в стенах здания, в котором находилась тюрьма, держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению.

Ранее, 10 марта, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал «Известиям», что «библиотекой» называли появившуюся в июне 2014 года на аэродроме Мариуполя секретную тюрьму-пыточную, которой заведовала СБУ. «Книгами» там называли людей, задержанных за пророссийские идеи. После проверки «виновных» держали в холодильных камерах ресторана аэропорта. По словам Прозорова, страшнее всего для жителей Мариуполя был период 2014–2015 годов.

18 марта мариупольский аэропорт, в котором находилась пыточная-тюрьма под кодовым названием «библиотека», полностью перешел под контроль подразделений Донецкой Народной Республики (ДНР).

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