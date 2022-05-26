30 образовательных учреждений ДНР прошли госаккредитацию РФ

Тридцать образовательных учреждений Донецкой Народной Республики (ДНР) прошли государственную аккредитацию в России. Об этом заявил журналистам в четверг, 26 мая, министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков на церемонии вручения свидетельств об аккредитации.

По его словам, среди образовательных учреждений числятся восемь вузов.

«Восемь высших образовательных учреждений прошли успешно российскую аккредитацию, 11 учреждений среднего профессионального образования и также 11 школ», — отметил министр.

Ранее в этот день стало известно, что Херсонская область планирует полностью интегрироваться в российскую систему образования. Об этом сообщила начальник управления образования региона Татьяна Кузьмич.

Как подчеркнула Кузьмич, регион планирует перенять принципы российского образования «с сохранением лучших местных образовательных традиций».

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