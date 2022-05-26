Импортеры вина изучат возможность оплачивать напитки криптовалютой

Импортер вина Ladoga может заинтересоваться возможностью использования криптовалюты после того, как завершится процесс одобрения и оформления Банком России оборота такой валюты. Об этом «Известиям» заявил президент компании Вениамин Грабар в четверг, 26 мая.

Он уточнил, что «такой финансовый коридор, бесспорно, упростил бы расчеты с нашими зарубежными партнерами». Пока же поставщик воздержится от использования крипты.



«Пока мы работаем по-старому, платежи проходят долго, а иногда и вовсе не доходят, возвращаются. С санкциями самих иностранных продавцов мы не сталкиваемся. Наоборот, все с пониманием относятся к текущим трудностям в проведении расчетов, вместе находим пути решения проблем», — сказал Грабар.



До того как Банк России не выпустит все нормативные документы, компания не будет рассматривать криптовалюту в качестве расчетов по иностранным контрактам. Президент Simple Максим Каширин также пока не рассматривает вариант с криптой. В компании Luding на запрос не ответили. Никаких оплат в криптовалюте не ведут и производители продуктов питания и их поставщики, отметили в «Руспродсоюзе».



По данным «Известий», импортеры товаров пока только изучают возможности оплаты криптовалютой в перспективе. Как писало издание 20 апреля, предусмотреть такую возможность с криптовалютой предложили в ФНС. Законопроект об обороте цифровой валюты готовит Минфин, согласно документу, расчеты в крипте ограничены. Но для юридических лиц могут сделать послабление, следует из инициативы налоговиков. Покупать и продавать «цифровые деньги» они предлагают на криптобирже.



«Известия» попросили Минфин оценить желание компаний закупать товары за криптовалюту. В ведомстве уточнили, что «законодательно это никак не урегулировано».

«Оборот криптовалюты действительно нельзя назвать легализованным на 100%, российский регулятор с учетом текущей геополитической напряженности и санкционных запретов проявляет лояльность к иным, альтернативным способам и схемам ведения рыночных отношений», — сказала «Известиям» юрист компании РКТ Елена Волчек.

По ее словам, перевод криптовалюты российским пользователем не запрещен законодательством. Запрет касается именно получения оплаты такой валютой. Из этого следует, что законодательные и технические запреты произведения оплаты цифровой валютой отсутствуют.



В российском законодательстве действительно заложен некоторый парадокс, сказала «Известиям» адвокат, партнер D&A Partners Екатерина Смирнова. С одной стороны, лицам прямо запрещено получать оплату за товар, работу, услуги в криптовалюте. С другой — владеть криптовалютой не запрещено, судебная практика даже знает примеры взыскания на криптоактивы. Дальше действует общее правило: все, что прямо не запрещено законом, разрешено. Таким образом, лицо, законно владеющее криптой, может рассчитаться ею с поставщиком.

Эксперт добавила, что нужно помнить о высокой волатильности криптовалюты. Она напомнила, как в 2010 году один из первых криптоэнтузиастов Ласло Ханич купил две пиццы, заплатив за них 10 тыс. биткойнов. Тогда ее стоимость составила около $25, но в конце 2021 года она изменилась и выросла до $426 млн.

В конце апреля МВД, Минэкономразвития, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг представили свои отзывы на разработанный Минфином законопроект о регулировании криптовалют. Позиции ведомств собраны в таблице замечаний к документу, с которой ознакомились «Известия».

В ФСБ предложили в том числе обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию правоохранительным органам наряду с судами, указано в сводке. В МВД отметили, что в законопроекте не в полной мере урегулированы порядок исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалюты и создание кошелька для хранения арестованных или конфискованных активов. В ФНС предложили ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии. Таким организациям налоговая хочет полностью запретить рекламу на территории России.

Минфин согласился с позициями ФСБ, МВД и ФНС по перечисленным вопросам.