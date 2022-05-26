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Наценки на базовые товары упали до рекордного минимума за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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ФАС зафиксировала снижение розничных наценок на продукты питания на 13%, служба рассчитывала этот параметр на основе еженедельных данных крупных федеральных ритейлеров. Об этом «Известиям» рассказали в службе в четверг, 26 мая.

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Речь идет о наценках на социально значимые продовольственные товары, согласно закону о торговле, таких товаров в РФ чуть больше 20. Это сахар, соль, чай, несколько видов мяса и молока, овощи и так далее. Антимонопольщики еженедельно собирают у сетей информацию о закупочной и розничной стоимости товаров в РФ. Затем на ее базе рассчитывают средние розничные наценки.

«Анализ таких наценок в федеральных торговых сетях свидетельствует об их постепенном снижении. Со 2 августа 2021 года средний уровень наценок федеральных торговых сетей по товарам «первой цены» снизился с 22,2% до 9,2%. Это произошло благодаря проводимой службой работе с крупнейшими в стране торговыми сетями», — рассказали в ФАС.

Источник «Известий» в одной из торговых сетей отметил, что это максимальное падение с августа 2021 года. Тогда на фоне пандемии ФАС начала высчитывать этот показатель, заметил собеседник «Известий».

Во многом снижению наценок способствуют меры саморегулирования, которые предпринимают торговые сети, заметили в службе. Так, по предложению антимонопольщиков многие компании приняли решение о добровольном ограничении наценок на ряд социально значимых продуктов питания.

В начале 2022 года X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» снизили наценки на базовые товары до 10%. Позже крупные компании ограничили максимальную наценку 5% на хлебную и молочную продукцию, сахар и овощи «борщевого набора». По данным Минпромторга за 2021 год, средние наценки на все продуктовые товары в рознице составляли чуть больше 16%.

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