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Загрязнение почвы нефтепродуктами обнаружили на Камчатке

Загрязнение почвы нефтепродуктами обнаружили в туристическом поселке на Камчатке
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Фото: МЧС России
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На Камчатке в поселке Термальный зафиксировали загрязнение почвы нефтепродуктами, в связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Об этом 6 мая сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

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Площадь разлива оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлялось изначально

Отмечается, что к проверочным мероприятиям будут привлечены специалисты отдела по надзору на суше Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Информация о разливе нефтепродуктов на территории бывшей котельной в Термальном, распространилась в соцсетях.

Ранее, 14 мая, на Камчатке завершились работы по устранению последствий разлива 15 тонн нефтепродуктов в Авачинской бухте. В общей сложности было собрано 15 т нефтешлама и мусора.

Сотрудники МЧС отметили, что в настоящий момент окружающей среде ничто не угрожает.

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