Загрязнение почвы нефтепродуктами обнаружили на Камчатке
На Камчатке в поселке Термальный зафиксировали загрязнение почвы нефтепродуктами, в связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Об этом 6 мая сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
Отмечается, что к проверочным мероприятиям будут привлечены специалисты отдела по надзору на суше Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.
Информация о разливе нефтепродуктов на территории бывшей котельной в Термальном, распространилась в соцсетях.
Ранее, 14 мая, на Камчатке завершились работы по устранению последствий разлива 15 тонн нефтепродуктов в Авачинской бухте. В общей сложности было собрано 15 т нефтешлама и мусора.
Сотрудники МЧС отметили, что в настоящий момент окружающей среде ничто не угрожает.