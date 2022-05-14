Авачинскую бухту на Камчатке очистили от нефтепродуктов

На Камчатке завершились работы по устранению последствий разлива 15 тонн нефтепродуктов в Авачинской бухте. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Камчатские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты», — говорится в публикации ведомства.

Для очищения бухты специальный отряд использовал 90 кг сорбента, также в мероприятии было задействовано пять единиц техники. В общей сложности было собрано 15 тонн нефтешлама и мусора. Сотрудники МЧС отметили, что в настоящий момент окружающей среде ничто не угрожает.

Информация о разливе нефти поступила в единую диспетчерскую службу Петропавловск-Камчатского городского округа накануне днем. Прибывшие в район происшествия специалисты обнаружили пятно шириной 15 сантиметров и длиной 500 метров, после чего незамедлительно приступили к ликвидации.

Ранее, 19 февраля, прокуратура республики Ингушетия начала проверку по факту разлива нефти в Алханчуртский канал. Инцидент произошел из-за ДТП на мосту в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района с участием автомобиля «МАЗ» и автоцистерны, перевозившей нефтепродукты.

Как рассказали в ведомстве, будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и при транспортировке нефтепродуктов, а также требований природоохранного законодательства. Кроме того, под контроль взяты работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.