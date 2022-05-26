Преступники получат право на смягчение наказания после половины срока

Осужденные за тяжкие преступления могут получить право на смягчение режима в колонии после того, как они проведут там половину назначенного им срока. Такую инициативу Минюста 23 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сегодня они могут претендовать на это только после отбытия двух третей наказания.

«Особо тяжкими считаются преступления, за которые предусмотрено наказание свыше десяти лет лишения свободы. Немалая часть осужденных за такие деяния опасна для общества, и они будут представлять опасность и после освобождения», — отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Однако, отметил Груздев, государство дает шанс всем осужденным, в том числе совершившим особо тяжкие преступления, встать на законопослушный путь и заслужить смягчение оставшегося наказания.

Если поправки будут сначала одобрены на заседании правительства, а затем их поддержат в Госдуме, осужденный, при соответствующем судебном решении, будет сначала переводиться из колонии строгого режима в колонию с более мягким режимом, а затем получит право на перевод в исправительный центр, добавил юрист.

«При этом важно, что под действие закона не попадут осужденные за целый ряд правонарушений. В том числе те, кто сидит за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, организацию преступного сообщества», — подчеркнул он, уточнив, что на педофилов и террористов гуманные меры не распространятся.

Как подчеркивают в Минюсте, инициативы направлены на повышение системы мер социальной адаптации таких преступников.

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Сроки выхода: осужденным за тяжкие преступления смогут быстрее смягчать наказание