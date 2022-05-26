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В Крыму ожидают 6 млн туристов в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в среду, 25 мая, рассказал журналистам, что регион за курортный сезон 2022 года примет не менее 6 млн туристов.

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По его словам, курортный сезон на полуострове пройдет в штатном режиме.

«Мы переживали и гораздо худшие времена по этой части, умудрялись отрасль удержать, даже когда было 4 млн отдыхающих, а в этом году, как я понимаю, 6 млн будет железно», — подчеркнул Константинов.

При этом он отметил, что из-за спада числа гостей доходы предпринимателей могут быть меньше по сравнению с прошлым годом, пишет НСН.

По его словам, безопасность в Крыму обеспечивается с первого дня спецоперации по защите Донбасса, а в настоящее время действия достаточно далеко отодвинулись от границ Крыма.

Он отметил, что на время приостановки авиасообщения с полуостровом туда можно добраться на железнодорожном и автомобильном транспорте.

«Понятно, что путешествие чуть дольше, чем обычно, но сейчас это способ узнать свой край — когда бы ты еще посмотрел Крымский мост?» — отметил Константинов.

В 2021 году Крым в четвертый раз побил рекорд по турпотоку — республику посетили 9,5 млн человек, сообщает телеканал «360». До 2025 года ожидается, что турпоток возрастет до 10 млн человек в год.

20 мая руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что в этом сезоне российские туристы чаще делают выбор в пользу поездок по стране. Ключевым фактором он назвал «авиационную составляющую» — временное закрытие большинства аэропортов на юге страны. По этой причине спрос перераспределяется, и люди выбирают для путешествий ближайшие к месту проживания регионы.

17 мая министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко опроверг сообщения о нехватке туристов летом. По его словам, загрузка в гостиницах Крыма в предстоящем летнем сезоне сохраняется примерно на уровне прошлого года.

Он подчеркнул, что в Крыму по-прежнему безопасно и спокойно и есть все возможности для оздоровления и отдыха.

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