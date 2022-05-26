Уже появившаяся на прилавках клубника из Краснодарского края подорожала на 25–30% относительно уровня прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в Ягодном союзе.

Во «ВкусВилле» краснодарская клубника продается за 665 рублей за 1 кг, в «Мясновъ» — за 699 рублей, убедился корреспондент издания. Самый бюджетный вариант можно найти в «Ашане» и на оптовом рынке «Фуд Сити», где 1 кг клубники продается за 350–500 рублей. В «Дикси», «Магните», «Верном» и «Магнолии», судя по интернет-витринам ритейлеров и сервисов по доставке продуктов, такой клубники в наличии нет.

Она продается в «Перекрестке» по 500 рублей за 1 кг, сообщили в X5 Group.

«Из-за непогоды сезон поспевания клубники сдвинулся минимум на три недели позже. Поэтому сейчас на прилавках можно встретить только краснодарскую клубнику, а в Центральном регионе и Подмосковье ее еще нет», — пояснила гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.

Сезон сбора урожая сдвинулся на месяц, поделился своей оценкой гендиректор «Коломенской ягоды» Валерий Шарафутдинов. Клубника из Краснодарского края в конце мая обычно уже заканчивается и появляются первые ягоды из других регионов, добавил он.

«В прошлом году в это время мы уже снимали первую клубнику, а сейчас она только начала цвести. Чтобы клубника поспела, ночью должно быть не меньше 15 градусов тепла», — рассказал Шарафутдинов.

Помимо погоды для роста цен на клубнику есть и другие причины, сказала Ирина Козий. В их числе — подорожание средств для роста и защиты ягоды, сокращение площадей под ее выращивание. Это в том числе привело к запоздалому сбору урожая и меньшим объемам, уточнила эксперт. Поэтому ожидать ощутимого снижения цен позже не стоит, считает она.

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Ценна ягодка опять: почему российская клубника подорожала на 25-30%