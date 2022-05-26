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Юрист назвала способы защиты своих прав в случае увольнения

Юрист Нечаева рассказала, как отстоять свои права при увольнении
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Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в четверг, 26 мая, рассказала «Известиям», как сотрудникам добиться соблюдения своих прав при увольнении.

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Эксперт пояснила, что увольнения делятся на несколько видов: по инициативе работодателя, по соглашению сторон и по собственному желанию.

Первые два варианта наиболее выгодны для сотрудников, поскольку можно рассчитывать на дополнительные выплаты, помимо зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск.

Так, при ликвидации предприятия или сокращении штата работодатель обязан предоставить выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также аналогичную выплату за второй месяц в случае, если процесс трудоустройства затянется. Для получения третьей выплаты необходимо в первые две недели после увольнения встать на учет по безработице.

Как отметила Нечаева, существует несколько категорий граждан, которые не могут попасть под сокращение в соответствии с законом. К ним относятся: беременные, матери детей до трех лет, матери-одиночки с детьми до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет, а также многодетные родители — единственные кормильцы семьи.

В свою очередь, работодатели тоже заинтересованы в собственной выгодой и могут воспользоваться неосведомленностью сотрудников о своих правах, чтобы сэкономить. Например, руководитель может склонять подчиненного к самостоятельному увольнению, угрожая записью в трудовой книжке и проблемами при дальнейшем трудоустройстве.

«Поддаваться не стоит. Основания для увольнения должны быть очень весомыми и зафиксированы должным образом», — подчеркивает юрист.

По словам эксперта, если квалификация работника соответствует занимаемой должности, он не был замечен за грубыми нарушениями трудовой дисциплины, не совершал противоправных действий и т.п. — попытка уволить его может считаться незаконной. В таком случае рекомендуется позвонить на федеральную горячую линию Роструда, чтобы получить консультацию.

Также Нечаева отметила, что недобросовестный работодатель может предложить договор гражданско-правового характера (ГПХ) в качестве замены стандартному трудовому договору. Дело в том, что гражданско-правовые отношения не предполагают обязательств по выплатам при расторжении договора, если иное не было прописано заранее. Однако если при ГПХ сотрудничество было длительным, есть возможность привлечь работодателя к ответственности и получить все полагающиеся компенсации.

Ранее, 24 мая, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов рассказал, на какие выплаты могут рассчитывать сотрудники иностранных компаний, которые приняли решение о прекращении деятельности в РФ. По его словам, до момента сокращения работодатель обязан платить заработную плату, а после прекращения рабочих отношений выплатить трехмесячное выходное пособие.

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