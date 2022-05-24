Перечислены положенные сотрудникам ушедших из РФ компаний выплаты
Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов рассказал «Известиям», на какие выплаты могут рассчитывать сотрудники иностранных компаний, которые приняли решение о прекращении деятельности в РФ.
По его словам, в соответствии с действующим законодательством компания, которая по каким-либо причинам увольняет персонал, попадает под статью о массовых сокращениях и должна подать соответствующую информацию в службу занятости не менее чем за три месяца до проведения этих мероприятий, а за два месяца уведомить сотрудников.
«До момента сокращения работодатель продолжает платить заработную плату и после прекращения рабочих отношений выплачивает трехмесячное выходное пособие в размере средней заработной платы», — пояснил Сафонов.
23 мая американская сеть кофеен Starbucks сообщила, что покидает российский рынок. При этом компания продолжит исполнять обязательства перед 2 тыс. сотрудниками в России. По данным пресс-службы, Starbucks на протяжении шести месяцев будет выплачивать деньги и помогать с трудоустройством своим бывшим работникам.
Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран, которые были введены в ответ на проведение Москвой спецоперации по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.