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Перечислены положенные сотрудникам ушедших из РФ компаний выплаты

В Финансовом университете рассказали, какие выплаты положены сотрудникам ушедших из России компаний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов рассказал «Известиям», на какие выплаты могут рассчитывать сотрудники иностранных компаний, которые приняли решение о прекращении деятельности в РФ.

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По его словам, в соответствии с действующим законодательством компания, которая по каким-либо причинам увольняет персонал, попадает под статью о массовых сокращениях и должна подать соответствующую информацию в службу занятости не менее чем за три месяца до проведения этих мероприятий, а за два месяца уведомить сотрудников.

«До момента сокращения работодатель продолжает платить заработную плату и после прекращения рабочих отношений выплачивает трехмесячное выходное пособие в размере средней заработной платы», — пояснил Сафонов.

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23 мая американская сеть кофеен Starbucks сообщила, что покидает российский рынок. При этом компания продолжит исполнять обязательства перед 2 тыс. сотрудниками в России. По данным пресс-службы, Starbucks на протяжении шести месяцев будет выплачивать деньги и помогать с трудоустройством своим бывшим работникам.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран, которые были введены в ответ на проведение Москвой спецоперации по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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